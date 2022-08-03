美國眾議會議長裴洛西今上午將到立法院拜會朝野黨團，由副院長蔡其昌率朝野四黨團總召接見，不公開的會談時間大約半小時，國民黨立法院黨團總召曾銘宗強調，美方代表團的到訪，凸顯美國對台灣的自由民主支持，希望能藉此帶來台海穩定與和平，也期盼強化台美經濟供應鏈合作。

曾銘宗表示，他在會中代表國民黨提出3點意見，他代表國民黨主席朱立倫與最大在野黨歡迎裴洛西的到訪，美方代表團的到訪凸顯美國對台灣的自由民主支持，希望能藉此帶來台海穩定與和平，最後國民黨會跟中華民國友好的民主同盟國家站在一起，一起維持台海穩定，並捍衛國家主權。

針對國民黨立委葉毓蘭、吳斯懷對於裴洛西訪台有不同看法，曾銘宗強調，絕對沒有不同看法，他的發言代表國民黨團與黨中央，剛剛在會中朝野黨團都希望台美強化經濟供應鏈的合作，尤其是IC製造、積體電路，畢竟中華民國的台積電最強，希望台美之間能夠加強具體可行的合作。

對於是否會擔心遭到對岸各項制裁？曾銘宗強調，中華民國是主權國家，鼓勵兩岸對話，國民黨會捍衛中華民國主權，維持兩岸地區的穩定；至於裴洛西是否有回應，曾說，因為時間有限，所以裴洛西只是尊重每個黨團發言，沒有具體回應。