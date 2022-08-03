沈慧虹3日發表「幸福加倍計畫—早療、身障照護加倍」政策。（陳育賢攝）

沈慧虹3日發表「幸福加倍計畫—早療、身障照護加倍」政策。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹3日發表「幸福加倍計畫—早療、身障照護加倍」政策，宣布將以「家庭為中心，社區為基礎」推動1區1照護，同時祭出早療照護加倍、身障照護加值、弱勢照護加倍新3支箭，讓所有早療、身障家庭照護加倍。

沈慧虹今天在市議員陳建名、劉康彥、李妍慧、鄭美娟、施乃如、曾資程，議員參選人林盈徹、楊玲宜、劉彥伶的陪同下，發表弱勢社福政策，特別引述近期最熱門韓劇，以自閉症女主角最喜歡鯨魚為例表示，最知名的捕鯨方式就是先獵殺鯨魚寶寶，因為鯨魚媽媽無法拋下受傷的孩子而被捕。

所有的早療、身障家庭就像是大海裡的鯨魚媽媽、鯨魚家庭，即便只有微弱的希望，也不會輕易放棄，而政府就是海洋，最重要的任務就是好好接住所有有需要的家庭，讓他們能繼續在海洋裡安心徜徉。

沈慧虹表示，竹市過去就推動過「早療3支箭」政策，提高早療補助、增加特教師資及照護人力、設立桃竹苗首座公辦民營的早療中心。另外，竹市首座公立身障綜合就業大樓也在今年初啟用，政府從補助、人力、空間設置等項目，全方面減輕早療家庭負擔，也打造身障者就業諮詢更友善的空間。

此次推出的「早療身障照護加倍政策」則是以家庭為中心，社區為基礎，推動1區1照護，提高服務近用性、讓照護進入社區，讓有需要的家庭找得到、用得到。

針對早療照護加倍，目前新竹市有1個早療中心1據點，未來將成長為1中心3據點，預計於香山朝山國小舊址興建複合式多功能中心，也將在將軍村周邊設置照護據點。

針對身障照護加值，政府不只是要照顧身障者，更要讓身障者自立，建立生活尊嚴，因此，未來將提供小型作業所、自立生活協作跟社區參與服務等項目，讓身障者能在社區內發揮所長、找到工作，讓生活更有尊嚴。

針對弱勢照護加倍部分，則是以生活建立替代傳統服務，並透過設置社區據點增加便利性，加倍照顧這些「鯨魚家庭」。

沈慧虹表示，未來就交給她的幸福加倍計畫，「早療身障照護加倍、幸福加倍」，選擇專業，幸福超越。