民眾於8月2日在批踢踢（PTT）網路論壇反映有一名男子是暴露狂，楠梓警方接獲消息後展開調查，認為64歲胡姓男子涉嫌在幼女兩名與奶奶面前裸露下體與自慰。胡男到案後對案情避重就輕，還找來律師陪同偵訊。警方詢後，全案依侵入住宅及妨害風化罪函送橋頭地方檢察署偵辦。

警方調查，胡姓涉嫌人在楠梓天后宮附近，他於2日騎車行經一處有庭院的民宅，這戶的奶奶聽到有車子進入庭院的聲音，於是出外查看，竟然看到胡男坐在其機車上裸露下體，並對在庭院玩耍的兩名孫女做自慰動作。

奶奶大聲喝斥：「你在做什麼！」之後，胡嫌才騎走，但過沒多久又再騎回來停在庭院外，徒步走進庭院停車處，將褲子脫掉再次對著奶奶與兩孫女裸露下體與自慰。這時，爺爺聽到聲響出外查看，手持棍棒喝止追趕，胡嫌這才騎車逃逸。

警方表示，胡男外表看似正常，但在偵訊時找來律師陪同。警方詢後依侵入住宅及妨害風化罪函送橋頭地檢署偵辦。