疫情導致全球供應鏈緊張，其中海、空運等物流貨代業者所受影響更為顯著，全球缺工及運費大漲問題使供應鏈風險持續擴大，也導致貨運代理業者處理提貨、報關、海空運等流程常需耗費大量人力、時間與金錢成本。雲端貨代一站式管理軟體的台灣新創GoFreight，自2017年正式成立推出垂直產業訂閱制服務（SaaS），鎖定國際物流貨代業者客群打造一站式雲端海空運管理系統，至今已累積超過百家國際客戶並成為全球第一貨代管理平台。

今日也宣布完成A輪募資2,300萬美元，除由兩間矽谷當地創投Flex Capital、Headline US共同領投外，更創下台灣SaaS史上新高A輪募資金額，至今GoFreight已累積獲2700萬美元挹注，未來目標除維持每年2到3倍經常性收入成長以外，更預計擴大亞洲市場服務。

GoFreight完成的A輪募資中，其中領投Flex Capital位於矽谷，創辦團隊是多家知名新創的創辦人及投資人。成立3年，旗下投資已有4家獨角獸新創公司。Headline US成立於1997年，歷史悠久，今年7月剛募集4億美元的新基金，過去2年則有驚人的11次10億美元以上IPO和成功出場。本輪其它投資人還包括LFX Ventures Partners、Palm Drive Capital以及既有投資人Mucker Capital、基石創投與紅樓資本。本次 GoFreight A 輪募資金額更創下台灣SaaS產業新高。

GoFreight共同創辦人暨執行長陳威宇表示，本輪資金將用於進一步加速產品開發，藉由產品以及客戶成功部門團隊擴張，持續進化客戶端平台，包括智慧報價、及時訂艙、貨況追蹤、數據分析、報表自動推送等功能，替貨代業者提供更好客戶體驗，搭配更先進的後端營運管理功能如運價成本管理、線上支付、商業智慧、現金流優化，實際幫助客戶業務及利潤持續成長。

GoFreight將目標鎖定2,700億美元的貨運代理市場，GoFreight以垂直型SaaS產業訂閱服務制為核心，專注開發貨代業者的網頁式後台管理軟體，搭配前端對其客戶的雲端平台，從業務營運、顧客關係管理、貨運流程、行銷到財務融資等資訊數位化，提供貨運承攬及物流業一條龍解決方案，並解決該產業存在多年的痛點，也因為顛覆傳統產業運作模式，成為GoFreight插旗全球物流灘頭堡的關鍵，目前全球已累積超過500間客戶，遍佈四大洲逾20個國家。2022 下半年度，GoFreight將擴大招募台美兩地人才，延攬產品設計、軟體工程師及具獨角獸經驗的高階主管群，持續強化營運動能。