無畏升息，高端客捧現金繼續買豪宅，實價登錄最新交易，「One Park Taipei信義聯勤」該豪宅今年5月19樓戶，總價4億成交，單價260.2萬元，成為今年目前北市豪宅最高單價戶！「One Park Taipei信義聯勤」今年共有5筆交易，皆為自然人無貸款購入，總銷售金額近19億元，其中有兩筆11樓戶最新交易，總價都約3.6億元、單價235萬元，買家為兩位同姓氏自然人同時購入，推測應是同個家族成員購入同層，比鄰而居。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「One Park Taipei信義聯勤」享大安森林公園第一排景觀，為黃金地段的頂級豪宅，去年最高成交單價是32樓的299萬元，直逼前央行總裁彭淮南的「300萬元防線」，而今年最高單價是19樓的260萬元，符合中高樓層行情，也登上今年上半年台北豪宅王。截至目前為止，該社區共揭露41筆交易，單價全數都站上220萬元大關，一戶要價3、4億元，不乏家族成員一口氣買下多戶，甚至以全數無貸款的方式購入，住戶身家背景相當雄厚，成為大安區指標豪宅。

第一建經研究中心副理張菱育指出，央行近年不斷釋出選擇性信用管制措施，祭出史上最嚴格的成數限制，目前對於公司法人，以及自然人的高價住宅貸款，都僅有4成，且都無寬限期，希望進一步降低非自用住宅購買意願，不過對於口袋較深的高端資產族來說，頂級豪宅具備收藏價值，且在通貨膨脹時代，不動產具抗通膨效應，現金購屋已成為資產配置管道之一。