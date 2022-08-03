龍華科大電機系張明弘及葉明豐老師，指導PBL智慧型機器人專班學子榮獲佳績。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

2022台港澳人工智能機器人邀請賽，日前在廣東東莞理工學院開賽，來自海峽兩岸及港澳地區的13所大專校院學生進行同台競技。龍華科技大學師生團隊所研發的具有影像辨識和信件投遞功能之智慧型協作式信件機器人，從激烈競爭中脫穎而出，榮獲最佳實用獎，表現相當出色，充分展現該校在智慧機器人設計研發領域的雄厚實力。

本次邀請賽以「人工智能機器人創新與應用」為主題，旨在透過比賽展示台港澳學子在人工智能機器人的創新與應用能力，加強兩岸及港澳地區大學生對於人工智能機器人技術與應用方面的溝通交流；邀請來自台灣的中正大學、虎尾科大、淡江大學、義守大學、龍華科大、銘傳大學、致理科大，港澳地區的香港中文大學、澳門理工學院、澳門科技大學，大陸的福建工程大學、太原理工大學、東莞理工學院等13所高校學子參賽。

比賽以線上及實體形式進行展示，以東莞理工學院為主場，台灣、香港、澳門、福建、山西為分會場。根據競賽規則要求，參賽的大學生隊伍自行設計、開發和製作遠程操控運行或全自動運行的機器人，並通過線上形式，對機器人創新設計、功能應用和外觀設計進行全方位展示。各參賽隊伍在比賽中盡情施展才華，拼創意、秀操作、展絕技，帶來了多個機器人精彩表演。

龍華科大電機系張明弘及葉明豐老師，指導PBL智慧型機器人專班一年級邱琮評、林宸宇、謝鎮陽、陳冠傑等同學，以智慧型協作式信件機器人參賽，從眾多參賽作品中獲得評審青睞，榮獲最佳實用獎肯定。

指導老師張明弘表示，智慧型協作式信件機器人具有影像辨識功能和信件投遞功能，透過鏡頭進行影像擷取來擷取信件影像，並傳送到控制器利用類神經演算法辨識信件地址及收件人，辨識後之資料與資料庫內住戶資料進行比對，比對完成後利用全向輪移動底盤進行移動定位，透過機械手臂上之小型鏡頭進行樓層地址辨識，辨識為正確樓層後再透過機械手臂投遞信件到住戶的信箱。

龍華科大校長葛自祥特別恭喜師生團隊優異表現及老師指導辛勞。他表示，以往大專校院科系培育單一專業領域人才，已漸漸不敷時代所需，為能與產業發展與社會趨勢銜接，該校借鏡美國歐林學院做中學模式，陸續成立「物聯網」、「智慧機器人」、「智慧商務」、「互動科技與多媒體 (原影視製作與行銷)」等4個PBL跨領域專題導向學程專班，以實務為核心，發展學生成為自我引導學習者的能力，同學們進入專班後，均展現出高度學習熱誠。

葛自祥強調，學校多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，以提升專業與實務能力。近年來，龍華科大在全國性機器人競賽與國際賽皆有優異表現，同時透過跨校策略聯盟合作，積極推廣機器人課程及活動，期能激發技職學子學習動機與興趣，落實技職教育「做中學」精神，並培育未來機器人時代具備相關實務應用能力之專業人才。