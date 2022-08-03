三三會理事長林伯豐表示，美國眾議院議長裴洛西來台，中國大陸陸續擴大對限制台灣的經濟活動並且軍事演習，已經帶給台灣麻煩。

裴洛西訪台，中國大陸除了暫停進口台灣食品，也宣布即日起暫停台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸；商務部網站也宣布，暫停「天然砂」對台灣地區出口，即日起實施。

林伯豐表示，裴洛西訪台已經帶給台灣很大的麻煩，而且中國大陸總書記習近平也要爭取連任，也不會放過這次的機會。

所以中國大陸8月4日起開始軍事演習，等於限制了台灣的經貿，只要封鎖超過7天，天然氣、能源運輸就可能遇到短缺，台灣缺電恐怕會更為重。

林伯豐擔心的不只是現在中國大陸所祭出限制措施，一旦台灣出口到其他的國家也受到影響，並且削弱台灣的強項科技、技術和人才，經濟一定就大受影響。如果美國真的對台灣好，應該要與台灣簽署BTA或者貿易協定。

林伯豐表示，現在就要看裴洛西離開之後，台灣政府表現出什麼樣的態度，企業會希望可以表達「友中」、「和中」的態度，務實面對兩岸問題，不要挑挑起戰爭。