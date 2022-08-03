國際銅價反轉直下，新台幣兌美元匯率貶值而墊高銅板進口成本，大亞（1609）第二季每股虧損為0.11元。2日英國倫敦金屬交易中心（LME）銅3個月期貨及現貨收盤價仍低於8,000美元，無法與去年同期銅均價處於高檔相比，大亞表示，大亞第三季營運審慎保守。

大亞第二季合併營收達70.28億元、營業利益2.10億元、稅前淨損281.7萬元、本期淨損0.24億元、淨損歸屬母公司0.73億元、每股虧損為0.11元。上半年合併營收137.28億元，創同期新高、營業利益5.43億元、稅前淨利3.49億元、本期淨利2.59億元、淨利歸屬母公司1.59億元，EPS為0.25元。

大亞指出，大亞第二季合併營收增加，本業出現獲利，卻因上半年新台幣兌美元匯率貶值，墊高銅價進口成本，不利銷售。第二季末銅價從5月1.08～1.09萬美元一路走跌至7千美元左右。大亞與客戶簽妥訂單，業務上避險，通常先鎖銅價避險，當時銅價居高不下，鎖在高點，致使第二季認列銅衍生性商品損失，銅衍生性商品評價未實現損失，第二季末台股下跌，認列股票評價損失。

另外，大陸上海等城市4、5月封城，大亞大陸廠無法正常生產，還得認列固定管銷費用，是第二季每股虧損0.11元，上半年EPS從第一季0.36元降至0.25元的主因。

大亞表示，第一季升息，增加利息負擔，第二季銅價暴漲暴跌，目前國際銅價尚未回到高點，加上國際情勢也充滿變數，大亞當前電力線纜接單還可以，漆包線主要客戶涵蓋消費性電子、馬達及風扇等行業，漆包線需求有下滑的跡象，大亞對第三季營運審慎保守。