70歲大陸名導張紀中過去曾執導許多金庸劇，5年前他梅開二度和小他31歲的杜星霖結婚，兩人陸續生下一女一子，然而曬全家福照片時，都會見到一位五官深邃的混血小男孩，令人好奇其身世，最近張紀中被問此事也不藏了，承認孩子是「夫人的」，意指孩子是杜星霖過去和外國人交往所生的孩子。

被暱稱為「張大鬍子」的張紀中過去曾和樊馨蔓有過14年婚姻，但近年兩人鬧翻，互爆對方出軌、家暴，最後不歡而散，張紀中不久後就傳出有新歡，對象是身邊助理杜星霖，2020年張紀中受訪，先是澄清杜星霖並非他助理，而是他離婚後交往的女友，兩人也確實已經領證結婚。

張紀中親回混血男孩身世之謎。（圖／翻攝自馬上談微博）

近年張紀中常曬天倫樂照片，除了他和妻子與一兒一女，總常見到一名外貌混血的小男孩，起初外界以為可能是張紀中過去和他人所生下的孩子，最近他親上火線，有網友問：「混血還是誰的啊？」，他回應：「夫人的」，首度揭開孩子的身世之謎，原來杜星霖過去曾到外國留學，可能是當時在外國交了男友，發生過感情但最後分手，孩子便交由杜星霖扶養。

張紀中發影片被網友狂酸。（圖／翻攝自圈內妹妹微博）

而張紀中和杜星霖結婚後，因31歲的年齡差常被外界唱衰是「爺孫戀」，曾有人留言諷刺：「你老婆不一定一直是你老婆」，張紀中回飆不帶髒字說：「我倒是想知道如果有人對你這麼說，你會怎麼回覆？」，而最近張紀中曬出太太替自己貼心蓋被子的影片，又引來外界猛虧：「百善孝為先」、「好孝順的孫女」、「真好，這就白頭偕老了」，可見兩人婚姻一舉一動都引來網友放大關注。