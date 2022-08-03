中國氣象局氣候變化中心3日發布《中國氣候變化藍皮書（2022）》顯示，氣候系統的綜合觀測和多項關鍵指標表明，全球變暖趨勢仍在持續，中國升溫速率高於同期全球平均水準，是全球氣候變化的敏感區。此外，近41年來，中國沿海海平面上升速率，高於同期全球平均水準；海平面水位為1980年以來最高。

《藍皮書》稱，1951~2021年，中國地表年平均氣溫呈顯著上升趨勢，升溫速率為0.26℃／10年。近20年是20世紀初以來中國的最暖時期，2021年，中國地表平均氣溫較常年值偏高0.97℃，為1901年以來的最高值。

此外，《藍皮書》顯示，20世紀80年代後期以來海洋變暖加速，全球平均海平面呈持續上升趨勢。1993~2021年，全球平均海平面的上升速率為3.3毫米／年；2021年，全球平均海平面達到有衛星觀測記錄以來的最高位。其中，中國沿海海平面變化總體呈波動上升趨勢。1980～2021年，中國沿海海平面上升速率為3.4毫米／年，高於同期全球平均水準。2021年，中國沿海海平面較1993~2011年平均值高84毫米，為1980年以來最高。