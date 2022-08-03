美國眾議院議長裴洛西2日晚間抵台、3日正式展開在台行程，引發大陸從政治、軍事到經貿面的對台反應與手段。大陸涉台學者包承柯表示，該事件讓本就趨於緊張的兩岸關係再引爆，挑戰大陸絕不能接受的「一個中國」底線，嚴峻程度更高於1996年台海危機。他認為兩岸關係尚未發生決定性改變，但「和平環境」正朝向衝突環境變化，且3天軍演過後大陸也不會就此平息，未來會是一系列的對台行動。

但包承柯也強調，大陸仍舊堅持「九二共識」立場，只要台灣在關鍵時間點上，能夠找回理智，重新回到「九二共識」基礎下，兩岸關係還是可以朝向和平發展的道路。而美方也是如此，必須對包含一個中國原則等給出的進一步的保證，否則認為沒有這麼簡單平息。

包承柯更分析，從3日《人民日報》等多家大陸央媒，將台灣問題放到頭版層級來看，顯示對此事件重視程度的拔高，過去台灣問題在大陸中央領導人決策排序上香對靠後，一般靠前都是如經濟與國安等，但如今恐已被拉到決策優先排序的前幾位。

他表示，從此次裴洛西訪台，清楚看到民進黨的認真策畫與安排，本就有這意願，之前還說有意撤回邀請，「想得了便宜還賣乖」。甚至如果上月遇刺過世的前日相安倍晉三沒有發生憾事的話，也預計稍早訪問台灣，加上裴洛西的接續串聯，背後配合的都是民進黨的需求。