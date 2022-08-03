法拉利(Ferrari)第二季業績表現超出預期，訂單數量更創下歷史新高，促使該超跑公司提高了全年獲利目標。

法拉利在今年六月推出新業務，承諾到2030年公司電動車和油電混合車的銷售佔比要達到80%。

該義大利公司4~6月出貨量為年增29%，中國的出貨更倍增到358輛。法拉利第二季總共出貨3455輛新車。

法拉利說，隨著該公司油電車、售價27.5萬歐元的296 GTB推出，第二季油電混合動力車出貨年增17%。法拉利首款油電車為SF90 Stradale。

該超跑公司預計今年調整後息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)約在17.0億至17.3億歐元之間，高於先前財測目標的16.5億至17.0億歐元。

去年九月開始執掌執行長的Benedetto Vigna說，第二季訂單創下新高水準。

法拉利在簡報中也表示，儘管多數車型已經賣到無存貨，但需求依然在成長。

第二季經調整EBITDA獲利年增15%，為4.46億歐元，高於分析師預期的4.27億歐元。不過由於工業成本的上升，EBITDA的利潤率則從去年同期的37.4%跌到34.6%。

法拉利周二股價上漲1.1%，來到209.1歐元。

法拉利已承諾在2025年交付首款純電的電動車，這是該公司計畫在2023年至2026年之間推出一系列15款新車之一。