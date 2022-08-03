儘管美國總統拜登提出勸告、大陸事前也強烈驚告，但美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）帶領的出訪團，仍在2日晚間抵台，牽動美中台三方關係。而此舉果真引爆大陸怒火，除宣布解放軍將在4日開始，形同「封鎖台灣」海空3天進行實彈軍演外，大陸官方也狂祭出制裁，顯示絕不干休的強硬態度。

《中時新聞網》特別整理出至8月3日中午止，大陸除軍演之外的相關反制措施，與蔡政府到目前為止的回應，讓讀者了解，問題有多嚴重。

》8月1日

大陸海關總署在1日晚間公告，100多間台灣食品商因「未完成更新註冊」被禁止進口，具體項目包括農漁產品、餅乾、飲料等，如統一企業、維力食品、泰山企業、郭元益食品、味全食品等知名業者都遭波及。

衛福部食藥署署長吳秀梅2日回應，大陸以資料缺件為由禁止進口，不排除是政治因素，會持續跟對方聯絡。

》8月3日

大陸商務部3日指出，根據相關法律規定，決定暫停天然砂對台灣出口，相關措施自2022年8月3日起實施。

經濟部3日上午回應，國外砂石進口量本就不多，有的也多是攪拌混和砂石，天然砂很少，因此大陸暫停進口無影響。

》8月3日

大陸海關總署3日宣布，根據大陸相關法律法規和標準，決定自8月3日起暫停台灣的柑橘類水果、冰鮮白帶魚及凍竹莢魚輸入大陸。

農委會官員3日上午說，目前仍在瞭解中，會統一對外說明。