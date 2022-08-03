疑似死者的拐杖。（民眾提供）

新北市碧潭東岸風景區今（3）日上午10時許民眾驚見離岸邊10公尺水面上，漂浮著穿拖鞋的兩隻腳，急向警方報案，經通報新北市消防局協助打撈上岸，查出死者為81歲林姓男子，隨後已聯繫家屬到場，初步排出他殺可能。

員警到場後，在岸邊發現疑似死者的拐杖及1捆尼龍紅繩，經消防人員將死者打撈上岸，死者身上無明顯外傷，初步排除他殺，比對身分後，確認死者為家住台北市的林姓老翁。

警方隨後通知家屬到場，家屬表示，昨天已向台北市警方報案協尋。轄區新店警分局將報請檢察官相驗，釐清死因。