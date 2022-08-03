中國抗議美國眾議院議長裴洛西訪台，宣布4日中午至7日中午在台灣周遭6個區域進行軍演，航空專家直指是要切斷經過台灣的國際航線，而根據桃園國際機場公司官網顯示，明日起飛和抵達桃機的航班，共有40班取消。對此桃機低調回應，航班取消不一定與軍演有關。

根據桃機公司官網航班資訊統計，明日抵達桃機的國際航班有28班取消、從桃機起飛的國際航班有12班取消，共計40班。交通部今召集航港局與民航局研商因應對策，各航空公司則不願對此發表意見。

中國將在台灣周遭6個區域（圖左）進行軍演，專家分析認為是刻意切斷經過台灣的國際航線（圖右）。（陳祐誠傳真）

航空業人士分析，共軍軍演區域明顯是要切斷國際航線，台灣本島往澎湖、金門、馬祖等離島航線則不受影響。

朝陽科大飛行與民航人員技術系主任盧衍良表示，台灣往返金門、澎湖的航班會走W6航道，台灣往返馬祖則走W2、W8航道，軍演區域避開這些區域，讓國內航線不受影響。

但在國際線方面，從台灣上空通過的航班，就要面對繞路或取消航班。盧衍良指出，過去的軍演大多會說明時間和高度範圍，航空公司則依照飛航公告（NOTAM）載明的範圍、時間、高度等做調度，但這次陸方完全沒講細節，因此所有時間、所有高度都有可能受威脅，等於航班、船隻要全部避開相關區域。

盧衍良說，現在的不確定性很高，軍演是連續性還是偶爾來一下全是未知，對台灣影響巨大是無庸置疑，我國地理特性高度仰賴海、空運輸，對經濟有牽連作用是可以預期的。