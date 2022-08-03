日本傳奇女星宮澤理惠，有著日荷混血的她，從小就展現外型的優勢，國小時已成為廣告明星，16歲正式進軍演藝圈，隨著年齡漸長，她的美貌越發完美，在8、90年代甚至得與王祖賢一拚，早期兩人合作時，甚至被媒體封為「雙姝」，而集美麗與實力於一身的宮澤理惠，其實人生從工作到生活都受母親控制，其母甚至不惜出賣女兒，哄騙她拍了全裸寫真照，此事讓宮澤理惠的人生完全逆轉。

宮澤理惠的父親是荷蘭人，因此她的外型看上去雖仍偏日本女性的模樣，但卻多了一種特殊的韻味，也因此她11歲就開始擔任雜誌模特兒，國小高年級時已是廣告上的熟面孔，15歲時首度擔任電影《我們的七日戰爭》的女主角，勇奪日本電影金像獎新人獎，隔年正式開啟她光輝燦爛的演藝路，而她的經紀人，則是母親宮澤光子。

在宮澤理惠還小的時候，她的荷蘭籍爸爸就丟下母女倆跑了，她的母親宮澤光子在她幼年時很少照顧她，宮澤理惠總是被寄養在親戚家，而其母年輕時有明星夢，直到女兒漸漸長大，看見她美麗的模樣，宮澤光子心想自己的夢想能在女兒身上實現，還能賺錢，於是將宮澤理惠推向藝能界。

在母親的打點下，宮澤理惠很年輕就出道，在演出《我們的七日戰爭》後，她成了日本男性心目中的女神，然而宮澤光子為了捧紅女兒，更加不擇手段，曾牽線要求她陪睡名導演北野武，好爭取角色，遭到北野武斷然拒絕，但宮澤光子沒有因此死心，又在宮澤理惠不知情的情況下，找了知名攝影師幫女兒拍全裸寫真，理由是給女兒當作一個最美的成年禮，此人就是篠山紀信。

名攝影師篠山紀信擅長拍攝情色寫真，當時宮澤光子提出要求時，他看著年紀還很輕的宮澤理惠，覺得不忍心，但礙於合約及宮澤光子的堅持，最終仍是拍了宮澤理惠第一部全裸寫真《Santa Fe》，這本全裸寫真出版後，徹底顛覆宮澤理惠一直以來清純高潔的形象，也讓她的廣大男性粉絲大感失落，但寫真集卻狂賣155萬本，至今仍是此類出版品的紀錄保持者。

發行了全裸寫真的宮澤理惠，隔年與「白馬王子」知名相撲選手貴乃花訂婚，婚訊讓外界為之沸騰，覺得是天作之合，連當時的日本首相都公開表示要出席他們的婚禮，親自送上祝福，但訂婚消息發布的2個月後，宮澤理惠的經紀公司對外宣布兩人解除婚約，私下真正的理由是宮澤光子不願失去女兒這棵搖錢樹，因此百般阻止了婚事。

在這件事情後，宮澤理惠的負面新聞接踵而來，讓她的人氣急墜，她一度消極而導致演藝事業停滯，直到2001年，她與王祖賢、吳彥祖合作了電影《遊園驚夢》，拿下第23屆莫斯科國際電影節最佳女主角獎，才重回跑道，如今宮澤光子早已過世，談到母親，宮澤理惠表示並不恨，還說人生的試煉，是上天給的獎賞，「母親教我許多做人處事的道理，是我這輩子最重要的寶物」，她選擇對於過往及母親釋懷，宮澤理惠在2018年與V6的森田剛結婚，過著低調而幸福的生活。