美國眾議院議長裴洛西這次亞洲訪問行搭乘美國政府C-40行政專機(呼號SPAR19)，並於昨(2日)深夜抵達台灣，但昨天也出現一架從日本東京出發的同型專機(呼號:SPAR20)，循同樣飛行路線抵達馬來西亞蘇丹阿都阿兹沙機場，一度引起是否裴洛西的密訪台灣行欲調虎離山。上午該架專機又從馬國起飛，尋昨天裴洛西專機完全一樣路線，目前正沿菲律賓東方往北飛行，但並未顯示目的地，也引起外就好奇，是否今天會同樣降落台灣？

根據，FlightRadar24資料顯示，裴洛西搭乘的C-40C專機（SPAR19）昨天抵達馬來西亞之際，另一架同型C-40C行政專機(SPAR20），也從日本東京出發，在上午11點52分左右也抵達吉隆坡，外界預測這應該是作為預備機使用。

美行政專機又來？「SPAR20」依循裴洛西專機路線飛往台灣途中。(翻攝自FlightRadar24)

上午Flightradar24平台又顯示，昨夜在馬來西亞蘇丹阿都阿兹沙機場過夜的「SPAR20」，今(3日)上午7點26分，又再度起飛，完全循著裴洛西專機一模一樣的飛行路線，先往東飛越印尼婆羅洲上空後，大轉彎北上，沿菲律賓東方往台灣方向飛行，目前尚未顯示目的地，是否也會在下午抵達台灣，引起國人關注。