麗寶福容大飯店7月打造「LINE FRIENDS」聯名主題房吸引粉絲朝聖入住，迎接「熊大」生日的8月，飯店舉辦慶生優惠，民眾身分證上姓名中含「熊大」兩字， 同字相連且順序相同，就可在8月免費入住LINE FRIENDS主題房1晚，每日限量1間。

慶生活動不只尋找真人「熊大」，還有其他優惠，若和「熊大」同樣在8月8日生日，電話訂房住LINE FRIENDS主題房則可享88折優惠；麗寶樂園渡假區也在活動期間祭出「天空之夢」摩天輪LINE FRIENDS主題車廂2人同行、第2人只要88元的優惠。

另外，飯店也在此時推出泰好玩 Chill夏日慶典，即日起每周六下午5點至晚間8點半，在飯店泳池畔舉辦「夏日池畔 BBQ派對」，現場除有異國氛圍情境的主題佈置外，主廚將在現場推出泰式碳烤BBQ燒烤串、莎朗牛排、泰式海鮮串等各式泰國風味經典餐食料理，再搭配暢飲清涼的冰飲、啤酒、無酒精性飲料等，讓旅客彷彿置身泰國渡假，暑氣全消又好玩。

「天空之夢」摩天輪打造出可愛的LINE FRIENDS主題車廂。（麗寶樂園渡假區提供）

「夏日池畔 BBQ派對」有令人食指大動的道地泰式BBQ美食，酒水更是由主廚精心挑選搭配食物及慶典氛圍，有5星級飯店集團指定御用的泰國冠軍手工精釀啤酒「滿月精釀」以及愛爾蘭知更鳥15年威士忌。派對上還有充滿夏天顏色的帆布袋紮染DIY、及適合全家大小一起玩的Water polo水球遊戲；現場還特地邀請外國舞團以熱情的森巴舞蹈跟旅客互動，並有雜耍表演炒熱氣氛。即日起麗寶樂園渡假區官網開始預訂販售，原價1299元，現在訂購優惠價999元，麗寶福容房客再省100元。

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