美國眾議院議長裴洛西訪台，中廣董事長趙少康中午質問裴洛西，若中國大陸武力犯台，美國會不會出兵保衛台灣、捍衛台灣這個「民主政體」？質疑蔡英文總統為何不宣布民進黨放棄台獨主張，讓台獨黨綱成民進黨歷史文件？

趙少康認為，裴洛西來訪是禍不是福，但台灣很難拒絕裴洛西要訪台，加上民進黨見獵心喜、推波助瀾，盼藉抗中為年底選舉提供助力，也轉移前新竹市長林智堅論文抄襲案，北京越抗議愈反彈，民進黨政府愈高興。

但趙少康表示，裴洛西已表態此行未牴觸美國「一個中國」政策，也反對片面改變台海現狀，也就是美國無意和中國斷交、與中華民國復交。

趙少康說，蔡英文不只是中華民國總統，也是民進黨主席，為台灣人民安危，要化解台海緊張情勢，蔡就應該公開宣布民進黨放棄台獨主張，讓台獨黨綱成民進黨歷史文件。

趙少康指出，對裴洛西訪台，北京當局直指民進黨是倚美謀獨，並在裴洛西傍晚離開後，要發動數波對台軍演，表明不針對美國，就是要教訓台灣，把裴洛西訪台視為對國家民族的奇恥大辱，把對美國的不滿轉變為對台灣的仇視。

趙少康質疑，中共此次演習火力、包圍張力有多強？會不會由演轉戰？或是以後共軍會不會沒事就圍島演習？美軍會否介入？國軍如何反制？國際飛機航班與輪船能否進出台灣？還是全部停飛停駛？