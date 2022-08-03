中美洲銀行舉辦台灣加入該行30周年暨該行駐台灣國家辦事處設立1周年慶祝活動，財政部部長蘇建榮出席，針對台灣100多家食品業者宣布禁止進口令，他表示，對總出口影響較小，但不可否認，對陸比重較大的個別廠商可能會有大影響。而大陸也持續制裁，大陸宣布即日起禁止「天然砂」輸出台灣，國台辦也宣布禁止台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。蘇建榮則回應，政府相關部門如農委會也應該會有因應措施。

關於大陸海關總署8月1日晚間突然針對台灣100多家食品業者宣布禁止進口令，對出口影響為何？大陸宣布禁止台灣食品進口，範圍包括乾果、包餡麵食、水產品、保健食品、食用植物油、糖果、茶葉類、餅乾、糕點、麵包、其他調味品等，其中除水產品、植物油、茶葉等少數項目外，其餘大多屬於「調製食品」範圍，各家廠商遭禁比率並不相同(有高達98%，亦有低於3成)。

如果不考慮各廠商遭禁比率，並就遭禁項目最多的「調製食品」加以觀察：去(110)年台灣有出口調製食品的廠商家數3399家，其中1675家(占49%)有對陸港出口，具集中態勢，前100家、200家出口合計分別占對陸港調製食品出口值62%、78%。而近5年台灣調製食品出口15-20億美元(占台灣總出口約0.5%)，其中對陸港出口6.5-7.3億美元，占台灣調製食品出口約32-43%左右(今年上半年對陸港2.4億美元，占比降為25%)，為本類貨品之最大出口市場，大陸暫停進口對調製食品業者確有一定影響；至於111年上半年占台灣總出口比重則僅0.1%，衝擊甚小。

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台，牽動中美台緊張神經，更令三地大盤頹靡，台股周二大跌逾200點，蘇建榮提到，台股周三跌幅在100點之內，相較陸股和緩，而且國安基金已獲授權適時、適當進場，裴洛西來台影響，應僅在短期內顯著衝擊，金融市場來來去去，金管會等金融部會都會持續關注，目前台灣整體實體經濟走向，上半年表現穩健，後續下半年情勢也會繼續觀察。