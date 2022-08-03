大陸解放軍東部戰區消息，中國人民解放軍東部戰區3日於台灣北部、西南、東南海空域，組織了由戰區海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊等兵力參加的實戰化聯合演訓，重點演練了聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等科目，檢驗了戰區部隊聯合作戰能力。

大陸東部戰區新聞發言人施毅表示，8月2日晚開始，東部戰區陸續在台島周邊開展一系列聯合軍事行動。此次行動，是針對美近期在台灣問題上消極舉動重大升級採取的嚴正震懾，是對台獨勢力謀獨行徑的嚴重警告。

8月2日晚開始，東部戰區陸續在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，將在台灣海峽進行遠端火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。

東部戰區副參謀長顧中稱，這次聯合軍事行動，是針對美和台當局在台灣問題上的危險舉動所採取的必要舉措。戰區組織多軍兵種部隊成體系、全要素展開，進行聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多課目針對性演練和精導武器實彈射擊，全面檢驗武器裝備性能和部隊聯合作戰能力，做好應對一切危機事態準備。正告「心懷不軌竄台人員和台獨分子」，東部戰區部隊有充分的信心和能力反擊一切挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

相關畫面請點這裡