繼台灣鳳梨、釋迦、蓮霧遭禁止輸入後，隨美國眾議院議長裴洛西訪台，大陸3日再度宣布禁止台灣柑橘類水果。「已經沒有水果可以到大陸了…」台南一名劉姓水果出口商，專做水果銷陸生意，他說，這1年多來，因銷陸不斷受阻，業績足足掉了9成以上，原本寄望接下來文旦產季的訂單，如今全泡湯，不禁悲嘆「已做好停業準備」。

劉姓水果出口商表示，他做水果出口生意已10多年，每年90％的貨櫃銷往大陸，去年大陸暫停進口台灣鳳梨、釋迦、蓮霧，整年度業績減少9成以上，而原本一年可出200、300貨櫃，但今年已經過了一半，至今只出2、3個貨櫃，慘到不行。

他進一步說明，鳳梨、釋迦、蓮霧都是台灣銷陸數量最大、品質最好、消費者接受度最高的水果，現在連台灣柑橘類也禁，只剩芭樂、楊桃、棗子、芒果等原本在大陸市場就很小的水果能出口，以往他這些水果加總後，連一個貨櫃都裝不滿，試問這樣要如何做生意？

他直言，柑橘類包含文旦、檸檬、柳丁、橘子、茂苦柑、葡萄柚等，如今大陸再禁柑橘類水果，等於宣判台灣水果「不用再做大陸市場了」，政府把兩岸關係搞成這樣，不僅害死出口商，農民也一定會受害。

他指出，以鳳梨為例，過去他銷往大陸可達上百個貨櫃，根本不用政府輔導。今年鳳梨不能出口到大陸，政府輔導他銷往日本，但其實鳳梨外銷加總，仍然不及過去銷陸的10分之1，而且鳳梨到日本市場的價格，也愈來愈低，這都是不爭的事實。

「不爭取大陸市場，一定會嘗到苦果！」他說，台灣水果要做外銷，全世界有哪個市場比大陸大，若要賣到東南亞，人家熱帶水果的歷史發展和數量，比台灣更久、更好。他建議，政府向大陸遞出橄欖枝，進口大陸的水蜜桃、鴨梨、蘋果等對台灣本土影響小的水果，盼大陸解除台灣水果的禁令。