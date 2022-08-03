北韓官方「北韓中央通信社」（KCNA）報導，針對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣一事，北韓外交部今天譴責美國「粗暴干涉中國內政」。

路透社報導，裴洛西昨天晚上飛抵台灣，成為25年來訪台層級最高的美國政要。

中國已明確表示裴洛西訪台是重大挑釁，並已發出愈來愈嚴厲的警告和威脅。

北韓外交部一名發言人表示，北韓「完全支持」中國的立場，並指責美國使得區域緊張情勢加劇。