美國眾議院議長裴洛西訪台，中國對台灣連番祭出進口禁令，又以調製食品為大宗。財政部長蘇建榮今天表示，台灣約3400家調製食品廠商，去年有近5成對中國與香港出口，但今年上半年銷至中港比重已降至25%。中國進口禁令確實有一定影響，相關部會將做出因應。

台灣加入中美洲銀行（CABEI）30週年暨駐台國家辦事處成立1週年慶祝活動，以及中美洲銀行與財政部共同記者會今天同步登場，財政部長蘇建榮、央行總裁楊金龍等人出席。

蘇建榮會後接受媒體聯訪時表示，中國昨天宣布禁止台灣食品進口，範圍擴及水產品、保健食品、食用植物油、糖果餅乾、茶葉類、糕點麵包等，大多屬於「調製食品」範圍。

他說，去年台灣有出口調製食品的廠商家數達3399家，其中1675家、即49%的業者對中國與香港出口，呈現集中態勢，前100家、200家出口合計分別占對中國與香港調製食品出口值62%、78%。

蘇建榮進一步說，近5年台灣調製食品出口規模落在15億美元至20億美元，占總出口約0.5%，其中，對中國與香港出口規模落在6億美元至7億美元，占台灣調製食品出口約3成至4成。

他表示，今年上半年中國實施封控措施，台灣調製食品業者分散市場、降低風險，對中港出口2.4億美元，占比降至25%。不過，中國暫停進口對調製食品業者確實有一定影響，相關部會將做出因應；至於今年上半年則占總出口比重僅0.1%，對整體出口表現衝擊甚小。

同時，中國商務部宣布今天起暫停對台出口天然砂，蘇建榮表示，整體建築業等所受影響，經濟部也會去了解、做出因應；財政部方面，在海關統計上也將密切關注。（編輯：林淑媛）1110803