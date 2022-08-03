中央3日公布新竹縣新增721例確診案例，分別為368名男性和353名女性，年齡分布在0至95歲，12歲以下136人、65歲以上44人，多數集中在18到64歲青壯年佔7成。目前新竹縣居家隔離871人，居家照護列管2053人，今年累計確診人數119258人。

新增確診者分布為竹北市361例、竹東鎮86例、湖口鄉97例、新豐鄉62例、新埔鎮47例、關西鎮17例、芎林鄉23例、橫山3例、寶山鄉10例、北埔鄉6、峨眉鄉0例、尖石鄉9例、五峰鄉0例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，針對確診解除隔離後，6個月內出現急性感染後徵候群相關症狀者，如疲倦、喘、關節痛、胸痛、咳嗽、嗅味覺異常等，安排台大生醫醫院竹北院區、榮民新竹分院和東元醫院等3家醫院，提供整合門診醫療照護服務。

由醫院定期評估染疫康復者日常生活功能、生活品質、呼吸、疼痛、心理、營養狀態及追蹤改善程度，並由社工師評估家庭支持功能，協助轉介適當社會福利資源及心理健康照護，保障個案後續康復照護需求，以提升染疫康復者日常生活品質。

整合門診科別包含胸腔科、感染科、神經內科、心臟內科、腸胃科內科、精神科、皮膚科、復健科、腎臟科、免疫風濕科及其他COVID-19急性感染後徵候群相關科別。

病人接受當次整合門診後，僅需繳交一次掛號費和部分負擔，請染疫康復民眾多加利用，追蹤康復狀況。詳細訊息請至3家醫院整合門診預約掛號。

整合門診醫院網址：

台大生醫醫院竹北院區：

http://www.hch.gov.tw/？aid=501

台北榮民總醫院新竹分院：

http://www.vhct.gov.tw/index.php？mo=RegisterTime＆ac=register1_list＆csn=7

東元綜合醫院：

https://w3.tyh.com.tw/

疫苗相關網址：

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1040＆sms=10033

新仁醫院預約網址：

http://www.sinren.com.tw/？page_id=5091