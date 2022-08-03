裴洛西白色西裝內裡的藍色上衣，與特種大綬卿雲勳章的土耳其藍相互呼應（美聯社）

裴洛西經常以大膽的亮色系套裝出席活動，也顯示其果敢、大膽的政治作風。（CFP）

裴洛西經常以配件凸顯穿搭亮點，其中與服裝同色系的珠寶項鍊是他最常運用的搭配手法。（CFP）

裴洛西2日晚間以粉色西裝抵台。（美聯社）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於2日晚間抵達松山機場，此行為台灣暌違25年再度有美國聯邦眾議院長訪台，一舉一動皆備受關注，現年82歲的她下機時以一套淺色粉色西裝套裝亮眼的珍珠項鍊現身，不斷與現場媒體、民眾揮手示意看起來十分優雅，淺色系的穿搭在深夜也顯得格外出挑，不過「粉色」在國際上有反霸凌的意含，也讓不少網友表示這是巧合還是另有所指。

但其實這套西裝並不是裴洛西第一次穿，早在之前關懷殘疾兒童、馬來西亞時就曾穿過同套，而他強烈的穿衣風格也在外媒之間引起話題，因她喜愛以橘、紅、綠、亮紫色等亮色系的西裝、套裝出席，此一色票式穿搭也曾獲得時尚雜誌《BAZAAR》讚賞，表示她十分擅長運用穿衣風格作為政治工具，在歐美政治圈裡脫穎而出。

以今（3日）早她現身立法院時的穿搭為例，她以一襲白色西裝搭配天藍色內搭，並搭配其經典白色珍珠項鍊、耳環，而「白色」也正是美國爭取女性從政的代表色，先前不少美國女性政治人物，如希拉蕊與川普選總統辯論時、美國副總統賀錦麗勝選等皆曾於重要場合以白色褲裝出席，而此次與蔡英文會見時，故也選擇最具女性從政力量的「白色」現身;而內搭的藍色上衣，則與「特種大綬卿雲勳章」的土耳其藍相互呼應。

除了裴洛西的亮色系套裝，她也十分擅長運用配件來凸顯氣質、打造造型亮點，如她經常運用配合服裝搭配同色系寶石項鍊、圍巾、領巾以及大氣的金黃色項鍊相互呼應，不過其中最常運用的便是大型珍珠項鍊，而不少外媒觀察家也認為珍珠經常給人保守、正式的感覺，因此運用該配件可以凸顯其「優雅、權威性的象徵」。