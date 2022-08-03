u12中華少棒傑出表現，將晉級4日至6日的複賽。（中華棒協提供）

睽違已久的2022年第六屆U-12世界盃少棒賽，自7月29日起在台南亞太國際棒球訓練中心登場。台中市忠孝國小組訓的國家代表隊，歷經5天分組對戰，以4勝1敗成績確定晉級複賽；4日至6日將與分組的美國、多明尼加、韓國進行複賽。中市教育局為台灣隊小將表現喝采，盼順利挺進冠軍賽力拚2連霸。

教育局表示，此次國家代表隊共有3位教練、6位小將來自台中市，「台灣隊長」陳恩來自台中市忠孝國小，扮演穩定全隊軍心的重要角色，在對上巴拿馬隊時，更在6局敲出左外野再見安打，幫助中華隊以4：3逆轉擊敗巴拿馬隊旗開得勝，奪下關鍵首勝。

隊中王牌左投吳聖智來自台中市大仁國小，擔任中華隊開幕戰先發，隔一天又先發對戰墨西哥，總計4局僅被敲2支安打，投打俱佳為球隊拿下2場關鍵勝利；對上南非隊由來自力行國小的柯邵捷先發，他主投3局僅用39球，沒被敲出安打，跟來自中市光隆國小的邱允洲合力演出無安打比賽，終場以12：0大勝南非，5局提前扣倒對手。

教育局長楊振昇說，台中市獲國際棒球總會頒贈全球首座「世界棒球之都」（World Baseball City）的美名。教育局持續推動「運動城市強棒計畫」長期協助學校三級棒球隊發展，每年編列預算補助學校棒球隊培訓經費，希望讓三級棒球隊都能全心準備比賽，為校、為市、為國爭光。

楊振昇強調，複賽將採超級循環賽制，預賽對戰成績帶入6強超級循環複賽，將與美國、多明尼加、韓國進行交叉循環賽，最終前2名晉級8月7日的冠軍賽，台中市政府邀請市民一起為少棒好手加油，期待小小國手能將金盃留在台灣！