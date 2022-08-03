2024年適逢基隆市建市百年，無黨籍基隆市長參選人黃希賢呼籲，現任市長林右昌應該在卸任前積極提案，爭取2024台灣燈會在基隆舉辦！

黃希賢昨（2日）在臉書發文指出，基隆於日治時期的1924年正式升格為「市」，成為當時台灣第四大都市，「換句話說，2024年正是基隆關鍵的建市百週年」。黃直言，這是非常具有意義的時刻，也是重新介紹基隆給國內外旅客的最佳機會。

黃希賢感嘆，於每年元宵舉辦的台灣燈會，是本土第一大觀光品牌，各縣市皆積極爭取，「但基隆市卻一次都沒辦過，也許是受限於多雨氣候所致」。但他指出，基隆獨特的港灣景象、在地文化與美食，都是豐富的資產，「有了每一年『中元祭』的成功經驗，更應該透過台灣燈會的包裝，讓基隆有機會躍上國際舞台。」

「事實上，基隆市過去不乏舉辦自家的元宵燈會活動，但規模難以與其他縣市相比」，因此黃希賢認為，適逢2024年基隆建市百年，市長林右昌更應積極提案，爭取基隆在今年年底的台灣燈會主辦評選上脫穎而出，「不能因為準備卸任，而毫無作為！」

黃希賢最後更保證，如果當選市長絕對會用最大的資源，引進國際級的藝術及設計團隊，「結合在地的歷史文化和特色，來規劃基隆設市百年的系列活動與展覽」，讓基隆作為疫後觀光潮 的「台灣頭」，創造數十億觀光財，而如果2024當年有台灣燈會的增色，肯定會讓基隆設市百年更加受到注目！