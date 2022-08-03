金融科技公司PayPal第二季財報優於市場預期，並上修全年獲利預測，周二盤後股價大漲近12%。

PayPal宣布已經與投資管理公司Elliott Management就資訊共享達成協議，以及Elliott Management持有PayPal逾20億美元股份，成為最大股東之一。

除此之外，包括指派Blake Jorgensen出任財務長，以及規模達 150億美元的股票回購計畫，均為盤後股價帶來提振。

Elliott常務合夥人Jesse Cohn表示，PayPal在其支付業務方面擁有無可匹敵、領先產業的足跡。

該投資公司前一日也宣布已經入股社群平台Pinterest，並成為其最大股東。

隨著這場大流行病帶動的電商榮景消退，PayPal股票市值在這一年來已蒸發逾70%。

PayPal第二季總營收年增9%，為68億美元，略高於市場預期。經調整後每股盈餘為93美分，遠超出市場預期的每股盈餘86美分。

該公司預估全年營收成長11%，僅達到先前預測之介於11%和13%的最低標，惟將全年調整後每股盈餘預測從介於3.81～3.93美元上修至介於3.87～3.97美元。PayPal亦計畫裁員以削減成本。