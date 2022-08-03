議員陳淑華說，施政首重市民感受，而非提出美化的數字。（張亦惠攝）

議員陳文政指出，非法槍枝反濫並非只是台中的問題。（張亦惠攝）

台中市議會今天召開定期會，市政府進行治安總體檢專案報告，藍、綠議員針對治安議題攻防，綠營議員認為盧市府漠視治安敗壞導致槍響、鬥毆頻傳，市民不安；藍營議員則認為非法槍枝氾濫是全台都有的現象，也應檢討警察員額等問題。

民進黨籍市議員賴佳微說，過去林佳龍任內直接甩掉慶記之都惡名，但現在盧市府卻讓市民生活在恐慌恐懼下，喪失安全感，盧市長漠視治安敗壞，基層員警疲於奔命，「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，民意代表能做的就是告訴市民，今年底換人做市長；議員謝明源說，執政者治安弄不好，市長怎麼做都沒用，請局長用點心，好好整頓要求的話，台中可以是宜居城市。

議員林德宇表示，盧市府不要輕忽零星治安犯罪個案，更不要只看數字而自滿，市府及警察局除案發後的迅速偵查辦案，更應提出事前的制約作為，讓民眾心安。市議員陳淑華指出，市民對數字是無感的，施政首重市民的感受，而非只是提出美化的數字，警察局要如何讓市民可以放心？民進黨團從來沒有抹滅警察的努力，若什麼事都要推給中央，要地方民選首長幹嘛。

國民黨籍市議員羅廷瑋則提出，台中市犯罪率是6都最低，雖最近台中市治安民調不盡人願，仍要持續努力。議員朱暖英則認為，台中是全台第二大都市，但警察員額不及人口比我們少的高雄，請議員不分藍綠向行政院抗議警察員額比別人少。

議員黃健豪指出，治安問題不能只把責任丟給警察，台中市警力不足，台中市升格以來北屯人口增加4.5萬人，其中某個里縣市合併後成長了10倍，所轄派出所警力都沒有增加。議員陳文政指出，民眾的恐慌是因全台槍擊案件比例一年比一年高，日本跟台中都沒有開放槍支，去年日本有12件槍擊案、台灣100件，名符其實是慶記之國，卻只有台中被針對，台中人無法接受。

警察局長蔡蒼柏表示，有社會就有犯罪，只要犯罪發生我們就立即偵破，雖台中這段時間在民調上不盡理想，是我們要努力的地方，雖然不符合民眾期待，但我很認真、盡心盡力在做。