現年42歲的香港女星張柏芝，與前夫謝霆鋒共同育有2名兒子Lucas和Quintus，又在2018年無預警宣布生下第三胎兒子Marcus，但張柏芝始終沒有透露生父身份，感情生活也成謎。而一向相當注重孩子隱私的她，近日罕見曬出母子合照，慶祝大兒子Lucas15歲生日，而Lucas帥氣的顏值也引起網友熱烈討論。

張柏芝昨（2）日在個人IG的限時動態上，PO文表示「Love you forever」，開心慶祝大兒子Lucas的15歲生日，而一向保護兒子隱私的她，也罕見的曬出多張母子合照。照片中，只見張柏芝戴著太陽眼鏡、棒球帽與口罩，仍遮不住濃厚的星味，Lucas則是穿著白T搭配大紅色的襯衫，一頭捲捲的爆炸頭看起來相當顯眼。母子倆站在一起時也明顯看得出身高差別，令張柏芝忍不住表示：「一路沿著車程在想15年前的今天，你還在我的肚子裡準備出來，但感覺好像昨天一樣」。感嘆時光飛逝。

事實上，張柏芝即使生活忙碌仍十分重視與孩子們相處的時光，不久前張柏芝也曾曬出和大兒子Lucas看電影照，但當時她為了保護Lucas用貼圖將臉遮住，如今公開正面照，也令網友相當驚豔，直呼：「好帥」、「真的長好大」、「將來肯定帥過老爸」。