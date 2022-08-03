由高雄市建築經營協會舉辦的建築園冶獎，團隊邀請各界社區營造專業者及社區，舉辦「社區。未來-2022年建築園冶獎，社區文化景觀座談會」，務求接軌全球永續思潮，尋找社區未來發展的新契機。

2日講座由座談會召集人史曜齊建築師主持，邀集崑山科技大學空間設計系暨環境設計研究所助理教授郭一勤、屏東縣政府城鄉發展處農村再生專案推動辦公室主任江嘉萍、樹德科技大學建築與室內設計研究所特聘教授盧圓華、逢甲大學建築專業學院助理教授呂耀中、樹德科技大學室內設計系主任周伯丞、樹德科技大學講座教授吳英明、國立屏東大學不動產經營學系教授兼系主任張桂鳳進行演講，自地方的觀點到國際、討論社區人事物，期望能廣泛的交流各方面看法。

高雄市建築經營協會理事長呂萬卿表示，建築園冶獎團隊本著對社區發展與空間的關懷，自2008年「社區營造獎」，「社區文化景觀」已邁入獎項第15個年頭，歷經國內積極性由上而下的協助社區的(1994~)以來，社區逐步發展成現今的多元面貌。

然而面對城鄉差距、人口外移、高齡化、少子化等重大議題，藉本座談期望透過各界對現今社區的操作、觀察與交流，找到「社區文化景觀」最切適的觀點，藉以鼓勵扎根在地的熱情住民外，並接軌全球永續思潮，尋找社區未來發展的新契機。

建築園冶獎執行長王立昌表示，建築園冶獎已超過28年，但與社區營造工作比起，建築園冶獎仍顯渺小，百年社區傾注打造經營遠大。期望未來有能透過舉辦這樣講座的形式引發各界討論及交流，向下紮根。(記者張雅雲/高雄報導)