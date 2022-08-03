繼大陸海關1日晚間無預警公告台灣部分食品業者的部分產品暫停出口大陸後，大陸商務部、海關總署3日上午先後宣布暫停天然砂的對台出口，並針對台灣的柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹筴魚也暫停進口輸陸，被解讀大陸官方對美國眾議長裴洛西訪台的進一步經貿反制手段。

廈門台協會長吳家瑩表示，從大陸角度可理解要反制美國與台獨而得在經貿上有所動作，認為民進黨還是必須與大陸積極溝通、不是光緊跟美國。他觀察水果跟漁產品這類對台的進出口產值的影響還相對有限，但天然砂這塊對台灣基礎建設可能會一定衝擊。

吳家瑩表示，類似的外貿管控措施應該不會擴及到例如半導體晶片等台灣關鍵產業。但坦言面對這樣的台海氛圍，讓在廈台商也是相當緊張，更擔心外貿管制商品項目的進一步擴大甚至危及ECFA的運作或調整。

吳家瑩也說，從大陸此次經貿動作來看，認為未來大陸官方對在陸的「綠色台商」檢查判讀會越來越嚴格，將進一步排查，不能接受在大陸賺錢拿回台灣支持台獨行動例如政治獻金等情形。