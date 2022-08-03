里長范詠翔表示，當時以為是旁邊工廠爆炸，到外頭查看才發現是滅火器。（陳彩玲攝）

基隆市又發生滅火器自爆事件，放置在中正區社寮里辦公處外牆的滅火器今日上午11時許無預警爆炸，粉末四處噴飛，當下里長范詠翔與里民正在屋內聊天，所幸無人受傷，地方要求全面檢視。目前初步了解，該支滅火器與日前中山區爆炸的滅火器為同一批貨源，相關單位正調查釐清。

7月31日下午4時許，中山區通仁街1具滅火器突爆炸，根據監視錄影器顯示，當下有一名男子正在旁邊洗手，被巨大聲響嚇了一跳，隨後遭四散乾粉籠罩，消失在畫面中。消防局昨表示，經調查該滅火器於2020年6月出廠，屬蓄壓式滅火器，可能因為長期受潮、瓶身鏽蝕，導致發生劇烈洩壓意外。

未料，3日後，中正區社寮里辦公處外牆的滅火器也無預警爆炸，當下里長正與里民正在屋內聊天，所幸無人受傷。范詠翔表示，當時以為是旁邊工廠爆炸，到外頭查看才發現是滅火器，他提及，可能是和平島氣候、地形影響，導致瓶身鏽蝕嚴重，盼業者能多多加強巡視，並定期塗漆防鏽劑。

范詠翔說，前陣子才在報紙上看到同樣事件，沒想到會在里辦公室發生，他認為，滅火器應該拿來滅火，但不斷發生爆炸事件，恐有安全疑慮，希望權責單位能全面檢視。據了解，該滅火器也是2020年6月出廠，與中山區爆炸的滅火器為同一批，目前相關單位正調查釐清。