↑高爾宣拍攝〈Somebody Else〉MV。（龍大謝提供）

高爾宣與哥哥高爾賢協力完成〈Circles〉、〈Drowning〉、〈Somebody Else〉三支MV，他為新歌〈Somebody Else〉MV搏命演出，特別挑戰深入水深10米海底進行拍攝，這次更邀請爸爸一起拍攝MV，作為送給爸爸的父親節禮物。

高爾宣説：「記得年初過年的時候我和哥哥跟老爸聊天，老爸說其實他有一個夢想是演戲，他覺得演員是唯一一個可以擁有不同人生體驗的職業，那時候就決定有合適的MV要找老爸出演，這次的MV都是在海裡拍攝，我老爸跟我哥可是都有紅十字救生員執照，覺得這MV太適合我老爸了，所以就邀請他一起演出。」

他對於爸爸的銀幕初體驗給出100分，首次參與MV拍攝的高爸爸覺得拍攝MV很有趣，也很不容易，唯一小遺憾就是媽媽沒有一起入鏡，只有到現場探班合影留念。哥哥高爾賢也說，希望下次媽媽也很快能有機會一起入鏡演出。

父親節將至，高爾宣回想小時候，有次發現有一條蛇在爸爸的車子裡，爸爸就徒手把蛇抓起來說這蛇沒毒，把蛇丟掉一旁草叢，高爾宣笑著說：「以前覺得很正常，長大想一想覺得太荒謬了！但我老爸真的很強。」這次除了邀請爸爸拍攝MV圓夢，他也已經訂購好家人喜歡的海鮮準備陪爸爸過父親節。

為了這次MV，高爾宣及團隊在拍攝前三個月就一起開始進行水下訓練，因為海底拍攝困難度非常高，他説：「拍攝時，我必須拿掉面罩，所以我幾乎什麼都看不見，每次拍攝我大概閉氣40秒左右，可能是看不見得關係，心裡會覺得時間過得特別很漫長。」再加上在海底拍攝無法說話，他只能靠簡單的手勢及眼神與團隊進行溝通，高爾宣必須在海裡上上下下，對體力及精神力是非常大的考驗，海面下的拍攝大概花費將近5個鐘頭才完成，高爾宣表示這次MV的拍攝是有史以來最耗費他體力及精神的的一次。