台股財報旺季持續上演，報佳音企業獲得更多關愛目光，環球晶（6488）再締新猷、配合業外損失縮小，第二季獲利大幅回升，中信投顧升評「增加持股」，推測合理股價520元。

環球晶5、6月營收連續二個月刷新單月新高，帶動第二季營收連續十季上揚，並連續三季創下單季歷史新高紀錄，毛利率則是連續五季上揚至43.59％、並續創單季新高。環球晶上半年每股稅後純益（EPS）為10.25元，若排除世創股價評價損失的影響，上半年的EPS為26.28元，已幾乎是去年全年的獲利水準。

環球晶經營管理階層對下半年展望維持樂觀看法，再度重申客戶需求仍維持強勁，產能將維持滿載，長約訂單並未出現鬆動，且數量及價格都將持續增加，並釋出下半年毛利率相較於上半年將持平至小幅上揚的預期；另外，半導體設備的交期從疫情前的3～6個月延長至目前的18～30個月，半導體供應鏈的擴產進度將受到影響，可降低2023年市場供過於求的隱憂，對後市展望維持樂觀態度。

中信投顧指出，整體而言，儘管全球政經情勢仍充滿變數，但環球晶對於半導體市場的長期成長動能仍維持正向看法，重申看好包括：汽車、工業、5G與化合物半導體（SiC、GaN）等領域後市。