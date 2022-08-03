記者會現場邀請中教大實小弦樂團、蝶舞舞團及迷思魔幻劇團演出。（台中市文化局提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府文化局副局長施純福於活動現場致詞。（台中市文化局提供／張妍溱台中傳真）

暑假期間受親子民眾期待的「2022大墩童歡季」，將從8月6日至11月13日在台中市大墩文化中心戶外城市小舞臺登場，共有8場兼具藝文性與趣味性的舞台表演、趣味市集、手作DIY、歌唱比賽等系列活動，活動期間下午1點開始就有主題市集，下午2點開始就有表演活動，歡迎家長帶家中小寶貝全家參與，共享繽紛有趣的周末時光。

台中市政府文化局副局長施純福表示，大墩文化中心作為台中城區最受歡迎的藝文場館之一，擁有豐富的藝術資源及展演空間，時常舉辦多元而創新的特色活動。尤其每年暑假期間，都會以「親子共遊」為主題，利用周末假日在戶外城市小舞臺舉辦寓教於樂的系列活動，吸引上千人次參與，迴響熱烈。今年「大墩童歡季」特別擴大辦理，配合8月至11月的傳統節慶，精心規劃4大主題、8場精彩的廣場活動，非常適合親子們大小一起同樂。

大墩文化中心首場活動「七巧情人喜相逢」於8月6、7日登場，舉行《情歌大聲唱》歡樂卡拉OK秀，提供20位參賽名額，現場邀新生代創作歌手姚宇謙老師擔任評審；9月3、4日「團團圓圓迎中秋」為主題，趣味剝柚子接力賽及手作DIY，邀余欣舞蹈團、河堤樂團，及最受小朋友歡迎的众擊坊和泡泡奇蹟進行現場表演。

10月份的22、23日是「百變萬聖鬧大墩」，有稻草人集體創作、奇幻舞台變裝秀等系列活動；11月份的12、13日將由「冬日熱血愛公益」活動登場，包括，二手玩具交換站、愛心競標、親子音樂遊戲課等系列活動。「2022大墩童歡季」系列活動配合4大節慶主題，共規劃8個場次，活動詳情可上台中市大墩文化中心FB粉絲專頁及官網查詢。