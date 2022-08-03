美國眾議院議長裴洛西訪台，引發美中台局勢動盪，大陸更將於裴洛西離台後展開軍演。政大國際中心研究員嚴震生分析，這件事只是美中關係中的一個「小插曲」，但因大陸不會對美國報復，一定是對台灣施壓，受害的是台灣自己要承擔。

嚴震生直言，裴洛西沒未來性，「大陸生氣幹嘛」？軍演是因為話已經講出來沒辦法，「我做的威脅，不能每天放空話、狼來了，總要做一些比之前大的動作」。

嚴震生說，美國也是一樣，假使今天因大陸威脅裴洛西就不來，那沒有人會相信美國承諾，所以裴洛西必須要來，軍方還是按照標準作業流程保護裴洛西安全。

嚴震生認為，美國已跟大陸就裴洛西訪台套招，才會在尊重陸方下多花時間從台灣東南面進入，只是裴洛西長期關心人權問題，個人意識形態讓大陸受不了，與美國前國務卿龐培奧同屬不受歡迎人物。

此外，嚴震生分析，大陸覺得1997年美中實力有一段距離，當時的美國眾議院議長裴洛西訪台，軍事才沒有特別升級，但現在比較接近了，「那要按照我的實力來尊重我的看法」，才會有軍演這樣的警告。

但嚴震生也提醒，大陸是否攻台議題，現在變得像是一個假像，但二次大戰前德國入侵波蘭時，法國也沒有認真看待問題，德國打回來才警覺到；台灣長期活在假象中認為戰爭不會發生，「當你覺得不會發生就會發生」。

嚴震生也提到，世界各國認為美國處理俄烏戰爭最成功的地方，就是沒有跟俄國發生直接衝突，這等於是說全世界也不樂見美國與同屬核武國家的中國發生衝突，那假使今天世界都不希望核武戰爭，會不會出兵援助台灣？

嚴震生說，民進黨政府希望台灣和中國大陸永久隔絕，又不敢喊台灣獨立，只會害到人民。