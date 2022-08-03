為鼓勵攤商響應環保，新竹市環保局與波光市集聯手推動「環保夜市商圈」計畫，除補助餐飲攤商將外帶用容器全數更換為非塑膠類材質，也於8月至10月營業日舉辦「自備用具、借用循環杯」活動。

逛夜市吃美食是台灣的特色文化，然而民眾逛夜市，手上就有許多塑膠袋、一次性餐盒、免洗餐具等垃圾。為鼓勵自備重複性環保用具逛夜市，新竹市環保局結合南寮漁港波光市集內70家餐飲攤位，辦理2大活動送禮兼抽獎。

第1個活動「挺你自備·贈你好禮」，只要民眾自備餐盒、餐具、杯子、購物袋等環保用具外帶餐飲，每消費1份餐點，即贈送「波光便利貼」隨機款1本，每店限量30本；第2個活動「挺環保！波光市集借杯杯～有獎！」市集每週六、日提供循環杯租借服務，民眾忘記自備飲料杯，也可免費借用循環杯，用畢後再還至市集出入口的杯杯歸還站，不但可領好禮還可另外參加抽獎。

市府環保局表示，波光市集「環保夜市商圈」計畫，除餐飲攤商配合外帶不使用塑膠類容器之外，同時針對市集內資源回收、油煙排放控制、餐飲污水處理、公廁與環境清潔等項目，升級環保措施及環境改善，將波光市集打造成「減塑、低碳、清新」的環保夜市。