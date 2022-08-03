新北市楊姓及徐姓2名竊嫌昨凌晨前往花蓮一間選物販賣商店持大力剪及鐵撬破壞機台，準備竊走裡面的零錢，卻因無法撬開離開，並在途中遇到獲報前往的警方，經雙方追逐2公里後，最後仍遭逮。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

新北市楊姓及徐姓2名竊嫌昨凌晨前往花蓮一間選物販賣商店持大力剪及鐵撬破壞機台，準備竊走裡面的零錢，卻因無法撬開離開，並在途中遇到獲報前往的警方，經雙方追逐2公里後，最後仍遭逮。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

新北市楊姓及徐姓2名竊嫌昨凌晨前往花蓮一間選物販賣商店持大力剪及鐵撬破壞機台，準備竊走裡面的零錢，卻因無法撬開離開，並在途中遇到獲報前往的警方，雙方經上演飛車追逐戲碼後，2人在2公里外的死路遭逮，訊後依刑法竊盜未遂、毀損、公共危險罪移送偵辦。

家住新北市且分別為38歲及48歲的楊、徐2男長期以竊盜維生，犯行遍及北台灣，2人昨凌晨1時許，駕車前往吉安鄉建國路一間選物販賣商店準備行竊，由楊男持大力剪及鐵撬破壞娃娃機台，欲竊走大量零錢，而徐男則是坐在車上把風。

楊男成功以大力剪破壞娃娃機鎖頭後，卻始終無法用鐵撬撬開機檯竊取裡面的現金，最後因擔心停留太久易引人側目而離去，過了20分鐘後，商家老闆前往巡店發現機檯鎖頭遭人破壞，直覺有異，經調閱店內監視器後並報警處理。

警方獲報趕抵選物販賣商店途中竟遇到2人駕車經過，於是駕駛巡邏車尾隨伺機攔查，怎料2人非但未將車停下，反而加速逃逸，甚至一度逆向蛇行，險象環生，雙方追逐2公里後，2人車輛鑽進秀林鄉水源社區，眼見前方無路，自知無路可逃，只好乖乖停下就逮。

警方訊後依刑法竊盜未遂、毀損、公共危險罪將2人移送偵辦，並將持續擴大偵辦是否另涉及其他刑案。