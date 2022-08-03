日本三協株式會社前總務課長中澤祥基，16年前因戀上赴日陪酒的G奶風俗孃呂姓女子，兩人結婚後，合謀暗槓公款；2014年，捲走5.4億日幣公款（約台幣2億），先辦理假離婚，再相偕攜鉅款潛逃台灣，狂買名牌包、名錶及豪宅置產洗錢，爽過奢豪生活；中澤因犯《洗錢防制法》被判3年8個月有期徒刑，2020年10月入監，法院另查出登記在呂女胞妹名下一處10坪大套房也是犯罪所得，經沒收後囑託行政執行署拍賣，昨(2日)第3拍以216萬餘元拍出。

日本專門生產讀卡器、工業機器人及鏡頭控制器等設備的三協株式會社，2014年爆發公款遭掏空25億日元（約台幣7億元），當時擔任總務課長的中澤祥基（中澤、47歲）和台籍呂姓妻子呂美智盜走公款後，在日本人間蒸發。

美智找妹妹黃美信加入買房洗錢行列，最後雙雙被移送法辦，而呂美智的住處還被搜出許多名牌包。（圖／警方提供）

日本警視廳追查多年，發現中澤夫妻潛逃台灣躲藏，2018年初，函請刑事局國際科協助追捕。警方發現中澤夫婦落腳在高雄市鳥松區一棟電梯透天豪宅，開始進行蒐證，發現當年以「觀光」名義來台的中澤，因想念日本家人，加上自認為風頭已過，2018年4月16日前往移民署繳納1萬元逾期居留罰金，警方研判中澤打算潛逃出境，4天後收網，逮捕中澤夫婦及呂女妹妹黃美信（從母姓、黃女、54歲）。

警方從查扣生活明細及發票發現，中澤夫妻藏匿在台4年期間，先到銀樓將日圓換成台幣後，狂買各大國際名牌的精品皮件、皮夾、皮包、鑽飾及名錶，3人沒工作、沒收入，卻經常出入5星級飯店和高檔餐廳，大手筆洗錢揮霍，光是呂女每月開銷就高達60萬，中澤則月花20萬。

本刊調查，中澤夫妻除買名牌包、名錶過著貴婦、富豪享樂生活外，呂女還以妹妹黃女名義，一口氣1200萬買下美術館附近一間大樓房產，再以200萬買下三民區一間套房，做為日後警方查上門的藏身處。

一審期間，呂女妹妹黃女曾暗自將美術館房產以896萬元轉售償債，後遭法院扣押；最高法院在2020年8月認定3人層層洗錢行為，已嚴重妨害日本司法機關對犯罪追訴，使我國背負防制洗錢不力的負面形象，依《洗錢防制法》判處中澤3年8月個月有期徒刑，併科罰金50萬元；呂女判處3年2個月，併科罰金35萬元；黃女則判處2年8個月，併科罰金25萬。

後來法院又查出其中登記在黃女名下的三民區大昌二路套房也是犯罪所得所購置，經宣告沒收後進行拍賣。行政執行署高雄分署昨天對該間套房進行第3次拍賣，底價下調至202萬4000元，最後以216萬5680元拍出。

中澤和黃女在2020年10月已分別入監服刑，未來中澤執行完刑期後，將會遭台灣驅逐出境；據了解，日方將派人來台將中澤押解回日本。