「義魄千秋-2022全國義民祭在新竹縣！」13日登場，築夢舞集在廟前牌樓進行「客家義民印象歌舞音樂劇」試演。（羅浚濱攝）

「義魄千秋-2022全國義民祭在新竹縣！」3日在義民廟牌樓前，築夢舞集進行「客家義民印象歌舞音樂劇」試演後，縣長楊文科、客家委員會副主委范佐銘、立委林為洲和林思銘等人體驗挑擔奉飯，宣傳精彩的義民祭系列活動將在13日正式登場，歡迎全國民眾共下來新竹縣聊！

楊文科表示，今年義民廟第234屆祭典由新埔祭典區輪值，從義民爺迎神到祭典區後就開始系列活動，以強化客語推廣、祭典深耕傳承及與在地學校和社區協會連結為主，13日開幕活動有5大特色。

包含邀請全國客家八音團到義民廟前大匯演，新埔祭典區學生擔任小禮生和祝禱生，千上挑擔進義民廟和講古比賽，當晚在縣府前廣場舉辦的義民之夜，邀請Hebe田馥甄、伍佰、五堅情等熱力開唱。

文化局長李安妤指出，今年義民祭以「祭典傳承與客語推廣」、「在地連結」及「跨界跨域藝文文創」為主軸，展現新義民精神來詮釋客家義民信仰。

13日開幕式由築夢舞集總監徐夢月規畫「客家義民印象歌舞音樂劇」，以「客家朔源、安生立命、正義之戰、義民祭典、嗨客風神」五大幕十六景，內容結合詩、舞、樂、劇／及視覺空間轉換，以多元創作手法，詮釋台灣客家。

「全國客家八音大匯演」邀請桃竹苗、高雄等縣市多組八音團參與演出，祭典區8個里則組成「花擔舞陣」，並邀請北台8縣市首長共同參與「擔擔相傳代代傳」挑擔祈福敬義民活動。

同時為加強推廣客語學習，會場安排「親子客語闖關」，將由新竹縣薪傳師擔任關主，讓民眾在認識祭典時，也可學習海陸腔的客語。

客委會副主委范佐銘表示，新竹縣政府在義民祭規畫許多的客家活動，民眾若要認識客家文化，一定要到新竹縣！

新埔祭典區總爐主蔡元彰表示，15日豎燈篙揭開核心祭典序幕，16日褒忠橋下鳳山溪放水燈，17日舉行義民爺祈福大典，並在新埔廣和宮舉辦普渡宴客等傳統祭典活動，19日恭送義民爺聖駕回鑾後完成今年祭典。