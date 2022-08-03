美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問團昨晚抵台，隨即出現「蘇-35戰機穿越台灣海峽、便利超商電視及台鐵電子告示牌被駭。民進黨立委吳思瑤今天表示，面對台灣和美國進一步的友好互動，中國慌了，所以大量釋出假訊息，企圖製造台灣內部慌亂、分裂我國，我們要團結面對，不要輕信來路明的謠言，也不要成為假消息的傳播者

「假消息、認知戰又來了！」吳思瑤指出，中國製造的謠言，就像COVID-19 病毒一樣入侵台灣人生活，伺機想擊垮我們，相信台灣人民理性、有智慧。

吳思瑤說，民主自由就是台灣的基因，媒體識讀幫我們加強抵抗力，而來自民主陣線的盟友都像疫苗，幫我們對抗病毒，所以一定要團結面對，不輕信沒有根據、來路不明的謠言，也不要成為假消息的傳播者。

民進黨立委趙天麟也表示，裴洛西訪台前後，從總統府被網路攻擊，到台鐵左營站、各級政府及多家超商螢幕被駭，讓他想起2015年與2016年俄羅斯使用惡意程式造成烏克蘭十萬人電力與金融中斷事件。

趙天麟說，除正式軍演與貿易戰外，面對謀我甚極的流氓國家中國，大規模駭客攻擊應被視為侵略徵候，我國應以此高度防範與反制。

趙天麟說，便利商店是台灣民眾民生採購日常，超商會遭駭，任何以智慧網路營運的公民營體系就有可能癱瘓。要當作對軍演的反制，不可不慎。