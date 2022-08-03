台中市市長盧秀燕昨日（2）表示，YouBike 2.0服務再擴大，如今無論「上山下海」都是YouBike的地盤；全市設站總數到7月底已達1144站，其中「逢甲福星路口」單一站，就設置了153柱公共自行車車柱，6月租借總人次達6164人次，租賃周轉率創下全市之冠，可見此政策在台中推行極為成功。

盧秀燕昨日在臉書發文表示，YouBike 2.0服務再擴大，上山下海都可以，在以下範圍內，都已經是台中YouBike的「地盤」：

1、台中最北站點：大甲區松柏漁港

2、台中最南站點：烏日區溪尾國小

3、台中最東站點：谷關立體停車場

4、台中最西站點：龍井麗水籃球場

盧秀燕指出，全市公共自行車設站總數到7月底已達1144站，其中「逢甲福星路口」單單一站，就設置了153柱公共自行車車柱，6月租借總人次達6164人次，租賃周轉率創下全市之冠，看來大家很喜歡騎單車逛逢甲。

對此，盧秀燕表示，台中市公共自行車「俗擱大碗」健身又省錢，他們努力推動公共自行車，同時強化公車、加速捷運，有一個重要的理由，就是讓台中成為更環保、更低碳、更宜居的城市。盧也特別感謝市民朋友一起努力，讓台中更舒適、更美好。