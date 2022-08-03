高雄王姓男子透過手遊「傳說對決」結識一名小六女童，王男利用贈送點數為由，要求女童拍裸照，並以「可以證明妳已經發育才給妳」等語來刺激女童拍下照片。沒想到此事被女童父親發現，並提起告訴，王男嚇以8萬元和解，和解成功。但因王男也曾有過類似前科，法官認為應讓王男記取教訓，判有期徒刑2年，緩刑5年。

2021年6月王男在手遊傳說對決認識了小六女童，了解到女童未滿12歲，並與女童交換了LINE，也開啟了女童的夢靨。

開始聊天後，王男向女童索取女童的照片，問女童想要什麼，以此作為換取照片的獎勵，王男還拍下購買點數的照片傳給女童，並以「妳不是說妳發育了」、「可證明妳發育我再送」等話術，刺激女童拍下裸照來換取遊戲點數，女童在王男的利誘下，也拍下了上空的裸照給王男。沒想到事情被女童的父親發現，並通知警方提起告訴。

警方搜索王男家中，發現翻攝的照片、遊戲點數的收據等相關證據都在，罪證確鑿。進入高雄地院審理時，王男才驚覺事情的嚴重性，趕緊拿出8萬元想要跟女童父親和解，女童父親也接受和解。

審理時法官也發現，王男曾經與未滿16歲少女發生性行為過，遭到橋頭地方法院起訴，雖已與當事人和解，但這次王男明知女童未滿12歲，卻利誘女童拍下裸照，明顯未學到教訓。法官認為為了讓王男能夠深記教訓，導正王男的偏差行為，判處有期徒刑2年，緩刑5年。