中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增23,919例COVID-19確定病例，分別為23,718例本土個案及201例境外移入；另確診個案中新增32例死亡。指揮中心醫療應變組組長周志浩表示，今天的確診數和上周三相比，雖下降7%，但他也指出，國內新增本土病例以緩慢速度下降，預期下降幅度會越來越小，甚至有其他變化，會持續注意。

由於疫情下降幅度越來越慢，加上日前許多專家都指出，八月中下旬本土就會再度被BA.4、BA.5入侵，這兩周是否單日本土確診數就會超過三萬？指揮官王必勝表示，「當然什麼都不能排除」，不過這兩周目前看來，暫時是不會。

指揮中心表示，今日新增之23,718例本土病例，10,928例男性，12,783例女性，7例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市(4,406例)，臺中市(2,980例)，桃園市(2,562例)，臺北市(2,427例)，高雄市(2,214例)，臺南市(1,880例)，彰化縣(1,009例)，新竹縣(721例)，苗栗縣(696例)，屏東縣(651例)，新竹市(625例)，雲林縣(584例)，宜蘭縣(510例)，嘉義縣(427例)，南投縣(393例)，基隆市(392例)，花蓮縣(356例)，嘉義市(322例)，臺東縣(266例)，澎湖縣(144例)，金門縣(140例)，連江縣(13例)。

指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為20例男性、12例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、30例具慢性病史、18例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月30日，死亡日期介於5月28日至7月31日。

指揮中心說明，今日新增201例境外移入個案中，115例男性、86例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南及美國(各15例)，菲律賓及柬埔寨(各5例)，英國及新加坡(各3例)，馬來西亞(2例)，法國、奧地利、日本及中國(各1例)，另149例感染國家調查中。入境日期介於今年7月6日至8月2日。