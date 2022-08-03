雲仙樂園雲仙美景吸引許多遊客到訪。（雲仙樂園提供）

雲仙樂園攜手在地舞團馬拉赫文化藝術團合作，藉由歌舞藝術表演，呈現泰雅族生活日常。（雲仙樂園提供）

新北市烏來雲仙樂園以「春櫻、夏溪、秋楓、冬泉」享有盛名，園區內山谷地形，加上位於烏來瀑布的水源地，海拔高、群山環繞岩道，沿途都是豐富的蕨類生態與森林資源，溪流邊或森林深處的地點，陰離子的濃度含量高。遊客健走在群山環繞的岩道，享受森林芬多精，達到身心靈的健康與放鬆。

全台唯一開車到不了的雲仙樂園，透過纜車入園，一覽烏來瀑布之美，近年轉型以「自然生態」為主的環境教育設施場所，園區提供免費日間生態導覽 (預約制)，園區劃為水源特定區後轉型為環境教育園區，利用位於南勢溪烏來瀑布上方的優勢，結合環境生態與在地原民元素，透過實地溪流生態、泰雅文化體驗，認識烏來豐富的自然人文生態。8月6日起至9月25日，與在地舞團馬拉赫文化藝術團合作，藉由歌舞藝術表演，呈現泰雅族生活日常。

雲仙樂園長期致力烏來觀光推廣，即日起也歡迎搭乘烏來台車與到內洞國家森林遊樂區的遊客，在雲仙纜車站出示發票或票根，就能享有雲仙纜車票10元扣抵優惠，共同推動新北市觀光旅遊，振興國旅市場。即日起至8月31日止，園區也推出自製飲品買1送1的好康優惠，雲仙樂園服務專線02-2661-6383

園區搭配國旅補助專案，週日至週四每房最高現折1300元，神旺商務酒店與雲仙樂園特別企劃「都市尋歡 III」小小生態觀察家出巡，限時買1，訂房專線02-2772-2121＃2436，神旺商務酒店02-2511-5185詢問。