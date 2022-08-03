中國解放軍將於8月4日中午至7日中午在台灣周圍6個區域進行軍演，影響我船舶及航機航線，交通部緊急研商應對方案，部長王國材稍早回應，空運部份正與日本及菲律賓進行替代航路協調；海運部分只要船舶避開演訓區即可。

王國材指出，正與日本及菲律賓進行替代航路協調，今日就會有結果，出爐後立刻對外說明。

海運部份，由於沒有固定航線，只要避開演訓區即可。航港局今已發布航船布告，警示周邊海域船舶避開演訓區域，改以替代航線進出基隆港、蘇澳港、台北港、花蓮港、和平港、安平港與高雄港。