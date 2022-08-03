中國解放軍將於8月4日中午至7日中午在台灣周圍6個區域進行軍演，影響我船舶及航機航線，交通部緊急研商應對方案，部長王國材稍早回應，空運部份正與日本及菲律賓進行替代航路協調；海運部分只要船舶避開演訓區即可。

王國材指出，正與日本及菲律賓進行替代航路協調，今日就會有結果，出爐後立刻對外說明。

海運部份，由於沒有固定航線，只要避開演訓區即可。航港局今已發布航船布告，警示周邊海域船舶避開演訓區域，改以替代航線進出基隆港、蘇澳港、台北港、花蓮港、和平港、安平港與高雄港。

共軍環台軍演意在切斷國際線？桃機官網：明取消40個航班
裴洛西立院談話「口譯妹爆紅」 2舉動引全網討論：太丟臉
7-11螢幕播「戰爭販子裴洛西滾出台灣」 民眾看呆 超商回應了
#航線 #避開 #演訓 #共軍 #軍演