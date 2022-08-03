花蓮秀林鄉長王玫瑰今和日本北海道白老町町長戶田安彥，透過視訊簽訂友好交流協定。（王志偉攝）

花蓮秀林鄉長王玫瑰今和日本北海道白老町町長戶田安彥，簽訂友好交流協定，並在線上由駐日代表謝長廷見證簽署儀式。（王志偉攝）

花蓮秀林鄉長王玫瑰今和日本北海道白老町町長戶田安彥，透過視訊簽訂友好交流協定。白老町是日本的先住民族阿伊努族文化傳承的重要據點，與台灣原住民有相互交流，這次與太魯閣族為主的秀林鄉，將就文化、觀光、產業及教育領域上，加強廣泛交流，秀林鄉也希望把握與國外城市接觸機會，展現太魯閣山林、原住民文化特色，提升花蓮國際能見度。

透過線上視訊，駐日代表謝長廷見證雙邊簽約儀式，表示駐札晃辦事處長粘信士促成秀林鄉與日本北海道白老町友好交流，期許兩城市有更良好互動及連結，共推繁榮與發展。

外交部東部辦事處長胡琪斌、副參事吳漢溪、秀林鄉代主席賴俊傑以及日方白老町副町長竹田敏雄、議會常委吉谷一孝、廣地紀彰等人，也都受邀出席簽約儀式。

王玫瑰說，與白老町簽約將是秀林邁向接軌國際的重要第一步，借助國際交流經驗，展現太魯閣族最在地的自然與人文特色，將運用在地優勢進行城市外交，行銷花蓮也拓展秀林的國際能見度，搭起兩鄉町友好往來橋樑。

白老町長戶田安彥表示，白老町當地原住民族阿伊努族，與台灣原住民相互交流已久，並成立白老日台親善協會，促進雙方文化、體育及經濟等資訊分享，也透過積極造訪，宣傳2地的族群文化及觀光，還簽署博物館協議，象徵民族共生。如今再與秀林簽訂友好交流，期待未來雙邊在文化、觀光、教育等廣泛領域上更為活躍、相互交流。