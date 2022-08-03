台中市繁榮葫蘆墩促進會與味榮食品合作，今天在味榮食品「台灣味噌釀造文化館」一番街，舉辦釀食文化季「釀食音樂響宴」。（台中市繁榮葫蘆墩促進會提供）

台中市繁榮葫蘆墩促進會與味榮食品合作，今天在味榮食品「台灣味噌釀造文化館」一番街，舉辦釀食文化季「釀食音樂響宴」，邀請宜蘭青少年國樂團演出；現場並展示及提供豐原漆藝館的漆藝作品、三風食品製麵匠人工藝麵食、大人物農產運銷合作社國產豆奶等，邀請全台觀光客來體驗台中文化藝術美食。

台灣味噌釀造文化館總經理許立昇說，「釀食音樂響宴」是釀食文化季系列活動之一，該館是文化局藝術亮點並結合音樂，這次特別請來宜蘭青少年國樂團表演，宣告活動起跑；另結合在地藝術，如漆藝館，以及在地料理，如有春茶館等，邀請全台觀光客來台中作客。

許立昇表示，釀食文化季今年首次舉辦，將為期3個月，配合市府推出的安心旅遊獎勵方案，邀請全台遊客到「台灣味噌釀造文化館」來品嚐台中在地的釀造美食，活動也延續該公司以往一年一校對國小弱勢學童的釀食文化推廣，希望在館內也能推廣，聚焦觀光及文化。

台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長陳清龍說，該會與「台灣味噌釀造文化館」共舉辦釀食文化季，味榮食品是三代傳承的企業，從事生產傳統的醬菜及味噌，經第三代許立昇總經理以產業創新及地方創生的概念，轉型成觀光工廠，透過過去釀製的過程，讓民眾體驗推動食安教育，並以文化展演的方式呈現。

陳清龍強調，今天特邀請宜蘭青少年國樂團，在一番街的文化場域裡演出，希望透過這樣的方式，讓民眾細細品味釀食食品及文化，讓民眾對飲食有更多的感受及感觸。